Shkëndija rikthehet në seancat stërvitore në Tetovë

Pas dy ditëve të lira futbollistët janë rikthyer në terren, duke vijuar fazën e fundit të përgatitjeve dimërore. Ekipi sërish punon nga dy seanca stërvitore, ndërsa të premten udhëton drejt Sofjes ku të shtunën zhvillohet ndeshja kontrolluese me CSKA-në.

Shkëndija nga Tetova rikthehet në seancat stërvitore në Tetovë, pas dy ditëve të lira që stafi teknik u dha futbollistëve menjëherë pas kthimit nga Antalia e Turqisë ku u zhvillua faza e dytë e përgatitjeve dimërore. Pushimi dy ditor u ka ardhur mirë lojtarëve pas asaj periudhe të lodhshme në Turqi, ndërsa tani më ka nisur faza e fundit para startit të gjysmësezonit pranveror të paraparë për 19 shkurt.

Në plan ishin dy seanca stërvitore të kombinuara me palestër para dite dhe teren pas dite, ndërsa të premten skuadra udhëton drejt Sofjes, ku të shtunën në orën 13:00 sipas kohës lokale në Bullgari do të zhvillohet testi i fundit i kësaj faze përgatitore me CSKA-në.