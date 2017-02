Ukrainasit e pyesin Dallkun për stadiumin e Kosovës

Më 6 tetor përfaqësuesja e Kosovës do të jetë nikoqire e Ukrainës, në ndeshjen kualifikuese për Botërorin “Rusia 2016”. Ndeshja e parë ndërmjet tyre u pati zhvilluar në Poloni, pasi Ukraina nuk ishte në gjendje ta pres Kosovës, pasi ende nuk e ka njohur pavarësinë e saj, raporton "Zëri.info".

Në anën tjetër, aktualisht në vendin tonë nuk ekziston asnjë stadium që i plotëson kriteret për ndeshje ndërkombëtare dhe për këtë arsye Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ndeshjet si vendase po i organizon në Shkodër të Shqipërisë.

Ndërkohë, punimet rreth rinovimit të stadiumit të Prishtinës kanë filluar dhe kjo ka bërë që ukrainasit të mos e kenë ende të qartë se ku do t’i presë Kosova. Për këtë mediat ukrainase e kanë pyetur futbollistin e falshëm kosovar me karrierë bujshme në klubin ukrainas, Vorskla Poltava, Armend Dallkun.

“Stadiumi i Prishtinë është duke u rinovuar. Presidenti ynë, kreu i Federatës dhe institucionet tjera kanë thënë se stadiumi i Prishtinës do të jetë i gatshëm për ndeshjen Kosovë – Ukrainë. Ende nuk e din saktësisht por besojnë se loja e parë zyrtare në stadiumin e rinovuar do të zhvillohet ajo me Ukrainën”, ka thënë kapiteni i FC Prishtinës. /Zëri/