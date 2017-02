Nga kritiku, ambasador

Njëri nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohëve, Diego Maradona, është ambasadori i ri i FIFA-s. Legjenda argjentinase ka qenë kritik i vazhdueshëm për ish-presidentin Sepp Blatter, por edhe për Gianni Infatinon, duke thënë se e kanë mbrojtur Michel Platinin në aferat korruptive, shkruan "Zëri.info".

Maradona tani do të ketë rol të rëndësishëm në promovimin e futbollit anekënd botës.

“Më në fund mund ta realizoj ëndrrën dhe të punoj në një FIFA të pastër dhe transparente. Do të bashkëpunoj me të gjithë njerëzit që e duan futbollin sinqerisht”, është shprehur Maradona. Gjatë karrierës së tij ai ka pasur shumë suksese, duke luajtur te: Boca Juniors, Barcelona dhe Napoli. Me Argjentinën e ka fituar titullin e kampionit të botës në vitin 1986. /Zëri/