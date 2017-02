Duke ecur drejt 'Tokios 2020'

Musa Hajdari dhe Vijona Kryeziu janë mjaft ambiciozë. Ata kanë vetëbesim se në olimpiadën “Tokio 2020” mund të shkojnë me norma e jo me ftesa siç shkuan në “Rio 2016”. Mirëpo, atletët e njohur të Roganës po ankohen se nuk po kanë ku të ushtrojnë pavarësisht vullnetit dhe dëshirës së madhe të tyre. Kjo pasi Kosova tash për tash nuk ua ofron asnjë shteg për vrapim. Shtigjet e atletikës ata i shijojnë vetëm në ndonjë garë ndërkombëtare. Duke ushtruar nëpër terrene të vështira shpesh u ndodh të lëndohen apo ta ndërpresin vrapin për të vazhduar me ecje

Fituesja e medaljes së artë olimpike në “Rio 2016”, Majlinda Kelmendi, tashmë i ka nisur përgatitjet për Lojërat Olimpike të radhës, të cilat do të mbahen në vitin 2020 në Tokio. Të njëjtën gjë po e bën edhe xhudistja tjetër pjesëmarrëse në “Rio 2016”, Nora Gjakova.

Dy sportistet e Driton Kukës ishin të vetmet nga Kosova që kishin shkuar me normë në Olimpiadën e fundit, ku morën pjesë dhe gjashtë reprezentues të tjerë kosovarë, të cilët kishin marrë pjesë me ftesa. Ndër ta ishin edhe Musa Hajdari dhe Vijona Kryeziu nga sporti i atletikës.

Edhe këta dy reprezentues po përpiqen ta ndjekin rrugën e xhudistëve, në mënyrë që të përgatiten maksimalisht për të shkuar në “Tokio 2020” me normë të fituar e jo me ftesa, të cilat nuk i bëjnë konkurrentë të denjë. Mirëpo, kushtet në të cilat Hajdari e Kryeziu merren me sport në Kosovë janë tejet të vështira, të cilat u krijojnë barriera vështirë të kalueshme drejt realizimit të ambicieve të tyre, që janë normale për çdo sportist dhe sportiste. Sporti kosovar funksionon në infrastrukturë katastrofale, por atletika aktualisht nuk e ka asnjë shteg për atletët e saj, gjë që është shumë shqetësuese.

Atletët kosovarë shtigjet e atletikës po i shijojnë vetëm në ndonjë garë ndërkombëtare.

Hajdari kujton se Kosova i ka humbur dy gara kampionale dhe dy të tjera për Kupë shkaku i mungesës së një shtegu për atletikë, të cilin garuesi i Roganës e shijon vetëm jashtë shtetit kur merr pjesë në gara ndërkombëtare eventualisht në Shkup, ku shkon nganjëherë për ushtrime. “Kushtet janë shumë të vështira. Nuk kemi shteg të atletikës për të stërvitur. Ka qenë ai në stadiumin ‘Adem Jashari’ në Mitrovicë, por edhe ai është jashtë funksionit. Ishte rinovuar shtegu, por ai ishte i tmerrshëm. Një garë e kemi zhvilluar në të dhe atletët kanë pësuar lëndime të rënda. Nuk e di kush e ka bërë ashtu atë shteg, kush ia ka dhënë tenderin apo nuk e di nëse ajo kompani ka bërë ndonjëherë më përpara shteg të atletikës”, ka deklaruar Hajdari për “Zërin”.

“Ne kryesisht shfrytëzojmë shtegun e atletikës në Shkup, sepse këtu nuk kemi. As Prishtina si kryeqytet me gjithë ata banorë nuk ka. Prandaj, dy vjet nuk kemi zhvilluar as gara kampionale e as të Kupës”, theksoi ai.

Sipas atletit të njohur, Kosova nuk ka as kushte minimale për të rinjtë që të merren me atletikë. “Kushtet për ushtrime për t’u marrë me atletikë në Kosovë janë të rënda. Thuajse nuk ka fare. Por, ne nuk e kemi ndërmend të dekurajohemi. Nuk do të ndalemi, do të bëjmë çmos që të shkojmë me normë në Olimpiadë”, tha ai.

Njëjtë është shprehur edhe Vijona Kryeziu. “Unë kam qenë pjesëmarrëse në Olimpiadën e Rios dhe synimi im është që ta arrij normën olimpike për olimpiadën e ardhshme. Dhe, mund të them se ndihem shumë keq kur nuk e ke së paku një shteg të atletikës, kur punon pa kushte”, ka thënë ajo.

Sidoqoftë, reprezentuesit nga Rogana nuk e kanë ndërmend të dorëzohen në ambiciet e tyre për të fituar norma olimpike.

“Unë dhe Vijona tash e disa muaj jemi duke u përgatitur. Jemi në vlug të përgatitjeve. Vetëm në vjeshtë pushojmë rreth dy javë. Tani në stinën e dimrit, pavarësisht kohës së mundimshme, po vazhdojmë me përgatitje për të qenë në formë gjatë verës”, tregon Hajdari. “Deri te Olimpiada e vitit 2020 na presin shumë sfida. Në dallim prej disa sporteve të tjera, në atletikë ekziston mundësia që brenda një gare ta fitosh normën olimpike. Në ‘Rio 2016’ kemi shkuar me ftesa, por synimi ynë është që në ‘Tokio 2020’ të shkojmë me norma. Prandaj, po mundohemi të përgatitemi sa më mirë që është e mundur”, tha ai. /Zëri/