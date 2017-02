Napoli dhe Hysaj marrin një lajm të keq para ndeshjes me Realin (Foto)

Napoli nuk mund të luaj me fanellat e bardha në ndeshjen ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve

Real Madrid dhe Napoli të mërkurën e ardhshme do të takohen në Santiago Bernabeu, në fazën e eliminimit në Ligën e Kampionëve.

Skuadra italiane në këtë ndeshje nuk mund të luaj me fanellat e bardha, të cilat këtë edicion njihen edhe si fanellat e fatit, pasi ka shënuar 8 fitore radhazi me to të veshura.

Me fanella të bardha do të luaj Reali, pasi është skuadër vendëse, ndërsa Napoli do të luaj me fanella të kaltra. /Express/