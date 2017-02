Pasalic tradhton Milanin (Foto)

Mario Pasalic ka thënë se vitin tjetër mund të kthehet te skuadra e Chelseat

Mesfushori kroat, Mario Pasalic është duke shkëlqyer këtë edicion te skuadra italiane, Milan, ku mbrëmë shënoi edhe golin e fitores ndaj Bolognas.

Ai gjatë një interviste për Goal, tha se fillimisht do të bisedojë me Chelsean, pastaj me skuadrën e Milanit.

“Sezonin tjetër Milan ose Chelsea? Fillimisht do të bisedoj me Chelsean dhe të shoh çfarë duan, pastaj me Milanin dhe do të shoh çka është më e mira për mua. Nuk jam i brengosur”, tha Pasalic. /Express/