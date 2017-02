Botërori 2026: UEFA ka një lajm të mirë për Kosovën dhe Shqipërinë

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin shpreson të shohë Evropën duke u përfaqësuar nga 16 ekipe në Kupë të Botës të mundshme me 48 skuadra.

FIFA ka paralajmëruar se Kampionati Botëror i vitit 2026 do të organizohet me ekipe, por ende nuk ka specifikuar se me nga sa ekipe do të përfaqësohen kontinentet.

Slloveni Caferin, dëshiron që në botërorin me 48 ekipe, pjesëmarrëse të jenë 16 shtete nga Evropa, pasi cilësia e futbollit në Evropë, është larg vendeve tjera.

“Ne duhet të jemi realist. Ne mund të shtyjmë dhe të mbivotohet, por ne mendojmë se është realiste të kërkoni për 16 skuadra të paktën, plus një tjetër kusht që çdo ekip Evropian të jetë në grupe të ndryshëm”, ka thënë Ceferin në samitin e UEFA-s në mbajtur në Nyon, përcjell lajmi.net.

Në një botëror me 16 skuadra, mundësi të mëdha për kualifikim do të kishin edhe Kosova me Shqipërinë.