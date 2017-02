Kosova kategorizon sportet

Sporti kosovar e ka bërë edhe një tjetër hap përpara në aspektin juridik. Kjo pasi ministri i Ministrisë së Sportit, Kujtim Shala, e ka nënshkruar rregulloren për kategorizimin e sporteve, e cila do t’u shërbejë sporteve kryesore, përmes të cilave përfiton Kosova sidomos në arenën ndërkombëtare.

“Ky dokument normativ përcakton rregullat, kriteret dhe procedurat për kategorizimin e sporteve dhe sportistëve në Republikën e Kosovës të cilat do të bazohen në cilësi dhe rezultate të arritura në gara ndërkombëtare”, thuhet në një komunikatë të lëshuar nga Ministria e Sportit, raporton "Zëri.info".

Sipas rregullores, sportet e Kosovës do të kategorizohen në katër grupe: në Kategorinë A, Kategorinë B, Kategorinë C dhe Kategorinë D. “Në këto grupe përfshihen federatat në bazë të grumbullimit të pikëve. Grupi A ngërthen në vete federata që kanë më shumë se 70 pikë. Grupi B, 50 – 69,99, pikë, në Grupin C hyjnë federatat që arrijnë të grumbullojnë 30 – 49,99 pikë, ndërkaq Grupi D i përfshin federatat të cilat kanë grumbulluar deri në 29,99 pikë”, ka shpjeguar ky dikaster qeveritar.

Pikët e grumbulluara do t’u njihen federatave kosovare që korrin rezultate nëpër Lojëra Olimpike, Kampionate Botërore, Kampionate Evropiane, etj. “Kriter tjetër për grumbullimin e pikëve është edhe ai i masivitetit, se sa një federatë arrin të ketë klube të regjistruara, numrin e sportistëve të regjistruar, duke pasur parasysh edhe gjithëpërfshirjen, aspektin gjinor, personat me aftësi të kufizuara dhe kriterin e aftësisë që një federatë ka për ngritjen e kapaciteteve”, thekson Ministria e Sporti.

Vet ministri Shala ka theksuar se kjo rregullore shmangë shumë paqartësi që ishin krijuar dhe mundëson menaxhim të mirëfilltë të sportit. “Njëherësh, procesi i kategorizimit të sporteve dhe sportistëve, i rregulluar përmes kësaj Rregulloreje, ka për qëllim të nxisë bordet ekzekutive të federatave kombëtare të angazhohen në marrjen e veprimeve adekuate duke ndikuar në rritjen e cilësisë së sportistëve dhe masivizimin e sportit”, ka potencuar Shala. /Zëri/