Po na njohin pak

Futbolli dhe në përgjithësi sporti kosovar me vite të tëra ka qenë “viktimë” e politikës. Barrierat politike ishin ato që e pengonin ndërkombëtarizimin. Politika ishte ajo që ua pamundësonte kosovarëve të zhvillojnë qoftë edhe ndeshje miqësore ndërkombëtare.

Politika shpeshherë del në sipërfaqe edhe pas ndërkombëtarizimit të sportit. Për shembull: Ukraina kishte zgjedhur territorin e Polonisë për ta zhvilluar ndeshjen e saj si vendase kundër Kosovës në kuadër të kualifikimeve të botërorit të futbollit “Rusia 2018”, për shkak se institucionet e saj vazhdojnë ta refuzojnë njohjen e shtetit tonë. Ukraina nuk është e vetmja. Qëndrim të njëjtë karshi Republikës së Kosovës kanë edhe shtetet e tjera, të cilave u prinë Rusia, e cila njihet si kundërshtarja më e fuqishme e pavarësisë së Kosovës pas Serbisë.

Sidoqoftë, në Antalya kanë shkuar disa klube kosovare për ta zhvilluar nga një fazë përgatitore. Në Turqi për të njëjtin qëllim kanë shkuar edhe klube të tjera nga vende të ndryshme, duke përfshirë klubet ruse, ukrainase, bjelloruse, etj, të cilat në dallim prej viteve të kaluara sivjet kanë lënë anash çështjet politike. Madje, po sillen në mënyrë miqësore me klubet kosovare, me të cilat nuk po hezitojnë të zhvillojnë edhe ndeshje miqësore, përkatësisht kontrolluese. FC Prishtina tashmë ka luajtur me ekipin ukrainas, Desna Chernihiv, e po ashtu me skuadrën bjelloruse, Dinamo Brest.

Ndërkohë kampioni aktual i Kosovës, Feronikeli, ka zhvilluar ndeshje miqësore me dy skuadra ruse: Anzhin dhe Luch Energia. Dhe, kjo e ka shtyrë Feronikelin të krenohet me faktin që sadopak ka kontribuuar në “zbutjen” e rusëve karshi Kosovës. “Klubi ynë dhe ato ruse e bënë atë që dështoi ta bëjë politika e dy shteteve, ku në kushte të barabarta, me simbole shtetërore, sipas rregullave të futbollit, zhvilluam ndeshje miqësore në mënyrë korrekte”, ka potencuar Feronikeli. “Edhe një herë u dëshmua së ambasadori më i mirë i një vendi është sporti”, theksoi klubi nga Drenasi.

Deri para pak kohësh ishte thuajse e pamundur të organizoheshin miqësore ndërmjet kosovarëve dhe klubeve të shteteve të tjera. Ka pasur raste se institucionet e shteteve tjera posa kanë kuptuar se klubet tyre kanë aranzhuar lojë me ekipe kosovare i kanë detyruar t’i anulojnë ato. Ose, kur është zhvilluar ndonjë ndeshje e tillë ajo ka ngjallur reagime të mëdha politike.