Sharapova i kthehet tenisit

Ish-tenistja numër një në botë, Maria Sharapova do të kthehet sërish në fushat e tenisit dhe kjo do të ndodhë në fillim të majit, në Madrid, shkruan zëri.info.

Dy vjet më parë ajo doli pozitive në testin anti doping ku u konstatua se kishte marrë materien e ndaluar meldonium.

Fillimisht u dënua me dy vjet mos lojë, por pas ankesës, dënimi iu zvogëlua në 15 muaj. “Maria e ka kërkuar ftesën dhe duke marrë parasysh se bëhet fjalë për njërën nga tenistet më të mira në 15 vjetët e fundit, natyrisht që nuk e kemi refuzuar. Po ashtu, ajo ka qenë fituese e turneut tonë“, ka thënë Manolo Santana, drejtor i turneut në Madrid.

Sharapova, e cila në prill i mbush 30 vjet, do të marrë pjesë edhe në Roland Garros, që do të jetë Grand Slami i parë pas Australian Open të vitit 2016. Sharapova niset me bilanc prej zero pikëve./Zëri/