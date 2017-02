Kundër privatizimit

Komuna e Mitrovicës u ka dalë në mbrojtje klubeve sportive, sportistëve dhe tifozëve mitrovicas, të cilët kanë paralajmëruar protesta masive në rast se Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) nuk i përjashton nga vala e privatizimit katër objekte sportive. Komuna ia ka bërë me dije AKP-së se në rast të privatizimit të palestrës “Minatori”, stadiumeve “Riza Lushta”, “Fatime Xhaka” dhe “Nexhat Taraku” do ta sakatojë sportin mitrovicas. AKP-ja do ta shqyrtojë rastin

Ndonëse Agjencia Kosovare e Privatizimi (AKP) i ka futur në listën e aseteve për likuidim katër objekte sportive në Mitrovicë: palestrën e sporteve “Minatori”, stadiumin e sporteve të vogla “Fatime Xhaka”, stadiumin e futbollit “Riza Lushta” dhe stadiumin ndihmës të futbollit “Nexhat Taraku”, Komuna e Mitrovicës dhe AKP-ja janë duke u përpjekur të gjejnë mënyra që asetet sportive të përjashtohet nga privatizimi.

Këshilli i Drejtorëve i Komunës së Mitrovicës ka ngritur para dy ditëve shqetësimin me paralajmërimin e privatizimit të aseteve sportive të Mitrovicës, pasi që AKP-ja ato i ka futur në listën e aseteve për likuidim. Fidan Ademi, drejtor për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Mitrovicës, ka thënë se procesi i privatizimit të aseteve sportive nga AKP-ja duhet të ndërpritet.

“Sportistët kanë dëgjuar për një proces të tillë dhe janë tepër të shqetësuar për faktin e objekteve në të cilat ushtrojnë dhe zhvillojnë garat dhe për fatin e sporteve të tyre në përgjithësi. Ata kanë paralajmëruar protestat masive, për çka edhe e kanë mbështetjen e qytetarëve, andaj duhet të reagojmë si Komunë sa më shpejt dhe në bashkëpunim me institucionet e Qeverisë së Kosovës, të parandalojmë një gjë të tillë”, ka thënë Ademi.

Për të gjetur mundësi për t’i përjashtuar nga privatizimi asetet sportive, nënkryetari i Mitrovicës, Faruk Mujka, dhe drejtorët, Sami Zeka, Egzon Jashari dhe Fidan Ademi, kanë takuar drejtuesin e Zyrës Rajonale të AKP-së në Mitrovicë, Muhamedin Hetemi, me bashkëpunëtorë të mërkurën. Nënkryetari Mujka ka kërkuar nga AKP-ja që asetet sportive të mbesin në shfrytëzim të Komunës së Mitrovicës dhe të përjashtohen nga procesi i privatizimit.

“Duke marrë parasysh faktin që këto asete janë interes i veçantë për qytetarët e Mitrovicës, ne kërkojmë që të ndalet procesi i privatizimit dhe kështu ato të mbeten pronë e qytetarëve të komunës, të cilat do të shfrytëzohen nga sportistët, ashtu sikur ka qenë deri më tash”, ka thënë nënkryetari Mujka.

Ndërkaq Fidan Ademi, drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, foli për rëndësinë e këtyre aseteve për qytetarët e komunës dhe në veçanti për sportistët. Ai tha se problemi i paraqitur i ka shqetësuar pa masë sportistët dhe qytetarët, të cilët janë shprehur se do t’i kundërshtojnë fuqishëm tjetërsimin e pronave, përkatësisht ndryshimin e pronësisë, ndërsa drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, Sami Zeka, tha se ky proces duhet të ndërpritet sa më parë sepse në të kundërtën sporti në Mitrovicë do të pësojë goditje të rëndë, nga e cila nuk do të mundë të këndellet më.

Drejtori për Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Mitrovicës, i cili gjithashtu shoqëronte nënkryetarin e Faruk Mujkës në takim me udhëheqësin e Zyrës Rajonale të AKP-së, Muhamedin Hetemi, Egzon Jashari, foli për mënyrën sesi duhet vepruar duke e respektuar ligjin, që në asnjë mënyrë të mos lejohet tjetërsimi i këtyre objekteve sportive, të cila janë pronë publike e qytetarëve të komunës.

Në anën tjetër udhëheqësi i Zyrës së AKP-së në Mitrovicë, Muhamedin Hetemi, tha se kërkesa e Komunës së Mitrovicës për pronat e identifikuara AKP-ja do t’i ketë parasysh dhe nëse Komuna i plotëson kriteret të cilat janë të parapa me ligj kërkesa do të realizohet.

Sportistë dhe tifozë mitrovicas kanë paralajmëruar protesta masive në rast se objektet sportive privatizohen.