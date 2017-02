Peja shënon fitore të madhe në Ligën Ballkanike

Peja ka arritur ta ndërpresë serinë e humbjeve. Skuadra verdh e zi të mërkurën mbrëma e ka shfrytëzuar mirë përparësinë e terrenit dhe përkrahjen e tifozëve, para të cilëve shënoi fitore shumë të rëndësishme në Ligën Ballkanike, me ç’rast përveç që i shpëtoi eliminimit arriti t’i rrisë gjasat për kualifikim në garat e mëtutjeshme, rpoarton “Zeri.info”.

Pejanët e kanë mposhtur me rezultat 85:68 lideren e deridjeshme të Grupit D, Kumanovën. Ekipi nga Maqedonia ishte më i mirë në çerekun e parë, të cilin e fitoi me rezultat 15:19. Por, ekipi kosovar shpejt gjeti këndelljen, duke e fituar periudhën e dytë me rezultat shumë më bindës, 28:17. Vendasit ishin shumë këmbëngulës edhe në çerekun e tretë, të cilin po ashtu e fituan me rezultat të thellë, 25:17.

Në këtë mënyrë, pejanët paralajmëruan fitoren ende pa filluar çereku i katërt, të cilin po ashtu e fituan me rezultat 17:15 dhe ndeshjen e mbyllën me 17 pikë epërsi./Zeri/