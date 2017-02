Bayerni në befasi

Presidenti i Bayern Munichut, Karl-Heinz Rummenige, ka thënë se në skuadër janë befasuar me vendimin e publikuar nga Philipp Lahm, i cili në fund të këtij stinori do ta përfundojë karrierën, shkruan zeri.info.

“Bayerni është befasuar me qasjen e Philipp Lahm dhe avokatit të tij. Uli Hoeness dhe unë kemi pasur bisedime të hapura me Philippin rreth mundësisë për ta emëruar drejtor sportiv. Në fund të javës së kaluar, ai na lajmëroi se nuk mund ta pranojë atë detyrë, ndërsa në fund të edicionit do ta përfundojë karrierën. Deri të martën menduam se këtë njoftim do ta japin së bashku Philipp dhe Bayerni”, ka thënë Rummenigge.

Ai ka shtuar se dyert e Bayernit gjithmonë do të jenë të hapura për të. “Për më tepër se një dekadë, Lahm ka qenë futbollist i rëndësishëm për Bayernin. Jemi të bindur se kapiteni ynë është plotësisht i përqendruar në detyrat e mbetura në Bundesligë, Ligën e Kampionëve dhe Kupë. Të jemi të qartë, dyert e skuadrës për të gjithmonë do të jenë të hapura”, është shprehur Rummenigge./Zëri/