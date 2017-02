A ishte e drejtë ndarja e emblemave të FIFA-s?

Shkruan Nexhmedin Bunjaku, ish-futbollist dhe gjyqtar

Tre gjygjetarve te futbollit ,te propozuar nga FFK per FIFA,para disa ditesh kryetari i kesaj federate ndau emblemat e FIFA-s ne selin e kesaj federate.

Sa eshte e ligjeshme dhe e drejte kjo ndarje ku prezent nuk ishte asnje zyrtar nga instanca me e madhe e futbollit ne bote FIFA,a ishte ky veprim, si maskim kinse puna e tyre po finalizohet me sukses drejt avansimit te gjygjetarve ?.

Se pari, keta gjygjetar nuk jane te perzgjedhur nga FIFA,por te propozuar nga SH.GJ.K dhe federata ( te stimuluar me nota te larta ne kampionatin vendor ).

Se dyti,po te ishte e ligjeshme ndarja e emblemave te FIFA-s,do ishte prezent se paku nje zyrtare i derguar nga FIFA,do ndaheshin emblemat ne menyre ceremoniale,e ndoshta nuk do i vinte radha kete ndarje ta bente kryetari i FFK-se karshi zyrtarve te FIFA-s,apo ndoshta qellimi i kesaj ndarje te emblemave ka qene vetem si propagande ditore.

Po e zem se ndarja ishte ligjore dhe e drejte ?, por shtrohet pyetja; qka ndodhi disa dite me vone kur njeri nga gjygjetart duhej te udhetonte per Spanje ne seminarin qe do mbahej atje,dhe nuk i u lejua te udhetoje dhe asnjeher nuk u informua opinioni per shkaqet e mos udhetimit te ketij gjygjetari ne Spanje.

Ndarja e emblemave te FIFA-s per gjygjetar nga kryetari i FFK-s,i bie si; dentisti te drejtoj aeroplanin,kurse piloti te nxjerr dhemb

Kryetari i FFK-s,me kete veprim provoi te kamufloj ate qka ndodhi pas disa ditesh,pra mos udhetimi i gjygjetarit ne Spanje.

Duke mos njohur statutet dhe rregullat e FIFA-s dhe UEFA-s,duke filluar qe nga kryetari i FFK-s,qka deshmon me se miri edhe ky veprim,futbolli i Kosoves po perballet me problemet e shumta qe qdo dit hasim ne to dhe ne mase te madhe po e degradojne futbollin.

Shtohet friga se nen udheheqjen e kesaj garniture te FFK-s,ne te ardhmen do hasim ne probleme edhe me te medha,shtohet dyshimi se kjo garniture udheheqese e FFK-s nuk eshte e denje te permbush standardet dhe kriteret qe kerkohen nga FIFA dhe UEFA.