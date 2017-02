De Laurentiis: Ja pse u largua Higuain

Presidenti i Napolit, Aurelio de Laurentiis, ka zbuluar disa detale për largimin e Gonzalo Higuainit nga skuadra e tij, shkruan zeri.info.

“Patëm nënshkruar kontratë sipas së cilës Higuain ishte mjaft mirë i paguar, ndërsa e vendosëm klauzolën prej 95 milionë eurosh në rast largimi, që për skuadrat brenda Italisë ishte 90 milionë. Në fillim të gjithë ishim të kënaqur, por më vonë filluan të shfaqen probleme”, tregon De Laurentiis, i cili më pas ka shtuar:

“Vëllai i tij, Nicolas nisi të bënte kërkesa të paarsyeshme. Ai na tha se Gonzalo dëshiron të luajë me yjet më të mëdha, prandaj ne duhet të bëjmë përforcime bombastike, që për ne ishin kushtëzime të papranueshme. Tani luan në skuadrën më të fortë italiane dhe me siguri do ta fitojë titullin, ndoshta edhe Ligën e Kampionëve”./Zëri/