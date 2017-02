Ja sa ndeshje do të dënohet Suarezi (Foto)

Luis Suarez pritet të dënohet më shumë sesa është pritur pas kartonit të kuq në ndeshjen ndaj Atletico Madridit

Luis Suarez pritet do t’i mungoj Barcelonës në finalen e Copa del Rey, e cila luhet me në fund të majti, për shkak të ndëshkimit me karton të kuq në ndeshjen ndaj Atletico Madridit.

Por, uruguaiani pritet të dënohet më shumë sesa është pritur. Kështu, ish sulmuesi i Liverpoolit pritet të dënohet të paktën me dy ndeshje mos lojë, shkruan mundo Deportivo, përcjell Express.