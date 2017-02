S’kanë as viza!

Përzgjedhësi kosovar, Albert Bunjaki, thotë se do t’i vëzhgojë me kujdes aktivitetet e Përfaqësueses U-21 të Kosovës para dhe gjatë kualifikimeve të saj për “Euro 2019”. Seleksionuesi kosovar këtë ekip e konsideron si bazament të Përfaqësueses A. Mirëpo, kushtet dhe rrethanat e ekipit të shpresave në prag të eliminatoreve lënë shumë për të dëshiruar. Shumë futbollistë aktualisht nuk kanë as viza për të dalë jashtë Kosovës. Një kësi dokumenti tash për tash nuk e ka as selektori i saj, Rafet Prekazi, i cili në këtë kohë duhet të endet goxha shumë nëpër Evropë për të ftuar dhe për të ofruar lojtarë në ekipin e tij, shkruan sot gazeta "Zëri"

Nuk quhen rastësisht shpresa. Fjala është për futbollistët e rinj, ata të Përfaqësueses U-21 të Kosovës. Sikurse çdo shtet tjetër edhe Kosova pret nga ky ekip që në një të ardhme të afërt të fillojë ta furnizojë me lojtarë cilësorë skuadrën e parë shtetërore.

Nëse merret parasysh e kaluara, futbollistë të njohur kanë luajtur për ekipet e reja kosovare, madje kur futbolli kosovar ishte i izoluar në katër anët e që tani po luajnë në eliminatoret e Botërorit “Rusia 2018” me Përfaqësuesen A si Milot Rashica apo Bernard Berisha, raporton "Zëri". Por, ka edhe ish-reprezentues të tjerë të rinj kosovarë, të cilët sot luajnë për Shqipërinë, siç është rasti i Liridon Latifit.

Përfaqësuesja U-21 e Kosovës tashmë ka filluar të aktivizohet pasi në prill do ta nisë kampanjën kualifikuese për “Euro 2019”, në të cilën rrugë do të takojë shtete të forta, si: Gjermaninë, Izraelin, Norvegjinë, Irlandën dhe Azerbajxhanin. Rafet Prekazi e ka zbuluar një listë për një miqësore që do ta zhvillojë më 14 shkurt kundër Dritës.

Seleksionuesi kosovar ka ftuar lojtarë nga klubet kosovare, por jo edhe nga klubet e huaja, pasi ata do të jenë të zënë në skuadrat përkatëse sepse 14 shkurti nuk është datë e lirë për ekipet kombëtare. Pasi i mësuan emrat e kundërshtarëve, Prekazi me bashkëpunëtorë përvjelën mëngët për të punuar maksimalisht deri në fund të vitit të ardhshëm kur mbyllet kampanja kualifikuese.

Mirëpo, kushtet dhe rrethanat në të cilat po nis të bëhet gati Përfaqësuesja U-21 lënë shumë për të dëshiruar. Mjafton të përmendet një fakt për ta pasqyruar krejt gjendjen – shumica e futbollistëve të tij nga klubet e Kosovës aktualisht nuk kanë as viza për të dalë jashtë shteti.

Madje, Zëri shkruan se një kësi dokumenti të domosdoshëm për udhëtim tash për tash nuk e ka as vetë përzgjedhësi, Rafet Prekazi, të cilit në kushte normale tani do t’i duhej të dilte sa më shpesh jashtë Kosovës për t’i vëzhguar dhe për të biseduar me lojtarët që gjenden jashtë shtetit në mënyrë që t’i bindë për t’iu ofruar Kosovës.

Kjo është gjendja aktuale e një skuadre, e cila në normalitet duhet të jetë bazë e përfaqësueses kryesore, të cilën po e udhëheq Albert Bunjaki, i cili falë faktit që prej vitesh jeton në Suedi sot nuk ballafaqohet me vështirësitë e bashkëkombësve dhe kolegëve të tij, të cilët sot nuk mund të lëvizin lirshëm në kontinentin e vjetër shkaku i regjimit të vizave.

“Përfaqësuesja U-21 duhet të jetë bazë kryesore e Kombëtares A, prandaj është shumë me rëndësi që të ekzistojë një koordinim i plotë i aktiviteteve dhe planit të punës në dy kombëtaret. Përderisa në ekipet U-15, U-16, U17, U19 kemi të bëjmë me edukim të lojtarëve, Kombëtarja U-21 duhet të përqendrohet në përgatitje të futbollistëve për nivelin më të lartë - Kombëtaren A”, ka thënë Bunjaki për “Zërin”. Ai ka theksuar se do ta përcjellë me kujdes ecurinë e Përfaqësueses U-21, duke i uruar suksese.

“Tani U-21 gjendet në prag të fillimit të aktivisteve të veta kualifikuese dhe është moment shumë i mirë për ne që të vëzhgojmë lojtarë me potencial për Kombëtaren A. Nuk ka rëndësi prej cilave klubeve vijnë, nga ato të Kosovës apo të huaja. Mendoj se duhet të ftohen lojtarët më të mirë sepse kjo është në interes nacional për ta përfaqësuar sa më mirë shtetin. Pra, thjesht të ofrohen ata që meritojnë më së shumti, pavarësisht kush janë apo nga vijnë”, ka potencuar seleksionuesi kosovar. /Zëri/