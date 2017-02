Mbreti i golave

Zlatan Ibrahimovic është duke shkëlqyer me “Djajtë e Kuq”, ashtu siç ka bërë edhe në klube të mëdha evropiane, në të cilat ka luajtur më herët. Suedezi është lojtari i parë i cili ka shënuar në tri paraqitjet e para me Manchester Unitedin në Premierligë

Zlatan Ibrahimovic vazhdon të thyejë rekorde. Të dielën ai u bë futbollisti më i vjetër i cili në moshën 35-vjeçare i ka shënuar 15 gola brenda një kampionati, duke dëshmuar se ende është ndër golashënuesit më të mirë. Në verën e kaluar ai u transferua në “Old Trafford” me ç’rast pati deklaruar se do të bëhet “Zoti i Mançesterit”, megjithëse shumëkush dyshoi se një futbollist i kësaj moshe do të mundë të shkëlqejë në një ligë ku futbolli është shumë fizik. Ai është lojtari i parë që ka shënuar në tri paraqitjet e para me Unitedin në Premierligë. Ibra ka shënuar 20 gola në të gjitha garat, 15 prej të cilave në Premierligë që po ashtu e bën futbollistin më të vjetër (35 vjet e 125 ditë) që e arrin një gjë të tillë. Sulmuesi i fuqishëm deri te rekordi i fundit arriti të shtunën e kaluar me golin që e shënoi në ndeshjen kundër Leicesterit, të cilën skuadra e tij e fitoi me shifrat 3:0.

“Normalisht, kur lojtarët shënojnë gola ne themi ‘22 gola – 14 gola dhe 8 penallti’ ose ‘21 gola – 14 gola dhe 7 penallti’. Për Ibrahimovicin ne duhet të themi ndryshe, në 20 gola, ai 19 i shënon nga loja dhe një nga penalltia”, ka thënë trajneri i “Djajve të Kuq”, Jose Mourinho, për “MUTV”-në, duke folur për cilësitë e sulmuesit të tij.

Mirëpo, për gjigantin suedez ky nuk është fundi. Në Premierligë kanë mbetur edhe 14 ndeshje, ndërsa “Djajtë” janë në garë edhe në dy kupat vendore, prandaj ka shumë mundësi që ta përmirësojë rekordin e tij. “E kam një objektiv në kokën time, por nuk do ta them atë sepse ende nuk është koha e duhur. Nuk është asgjë e re, sepse kështu bëj për çdo vit. Vazhdoj të jem efikas. Në vitin e kaluar i shënova 27 gola. Statistikat flasin se jam në të njëjtin nivel me vitin e kaluar”, ka thënë Ibra pas ndeshjes të së shtunës në “King Power Stadium”.

Ai u transferua te United nga Paris Saint Germain, ku shënoi 38 gola dhe e fitoi titullin e kampionit me 31 pikë më tepër se rivalët, Lyon dhe Monaco. Në edicionin e tij të parë 2012/13 në “Parc des Princes”, ai i shënoi 30 gola, 26 në të dytin dhe 19 në të tretin. Në fakt, në 12 vjetët e fundit ai vetëm një herë nuk ka pasur efikasitet dyshifror. Në edicionin 2005/06, kur luante te Juventusi, suedezi shënoi vetëm 7 gola. Por, a do ta kalojë Ibrahimovic shifrën prej 30 golave në Premierligë për të arritur një tjetër rekord? Bashkëlojtari i tij, Henrikh Mkhitaryan, mendon se po. “Mendoj se askush nuk është i befasuar sepse ky është Zlatan Ibrahimovic. Ju duhet ta kishit pritur një paraqitje të tillë prej tij. Jam i sigurt se ai do të shënojë më shumë se 20 gola në këtë edicion, mbase mund të shënojë 30 deri 35 sepse të gjithë e dimë se është një yll shumë-shumë i madh. Jam i kënaqur që ai vazhdon të shënojë shumë gola”, është shprehur Mkhitaryan.

Ibrahimovic në “Old Traford” u transferua para fillimit të këtij edicioni së bashku me një yll tjetër të futbollit evropian, francezin Paul Pogba, i cili u rikthye tek United pas aventurës mjaft të suksesshme te Juventusi. Kur kësaj i shtohet edhe fakti se skuadra më e suksesshme në Premierligë e angazhoi edhe trajnerin Jose Mourinho, atëherë është e qartë se pritjet kanë qenë shumë të mëdha. Aktualisht United gjendet në pozitën e gjashtë me 45 pikë, 14 më pak se Chelsea që e kryeson renditjen dhe dy më pak se Arsenali që gjendet në pozitën e katërt, e cila mundëson pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve.

Statistikat e tij në 12 vjetët e fundit:

2004/05 Juventus 16

2005/06 Juventus 7

2006/07 Inter 15

2007/08 Inter 17

2008/09 Inter 25

2009/10 Barcelona 16

2010/11 Milan 14

2011/12 Milan 28

2012/13 PSG 30

2013/14 PSG 26

2014/15 PSG 19

2015/16 PSG 38

2016/17 Man Utd 15