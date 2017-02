Një copëz e zemrës së Dardanisë në mes të Japonisë (FOTO)

Shkruan: Afrim Caka

Thjesht vëzhgo, lëviz dhe lobo për Dardaninë: gjëja më madhështore dhe më e bukur në botë është dashuria ndaj atdheut. E në këto çaste nostalgjije, pyes vetën e them: Përse të mos mburren shqiptarët me Pejën me qytetin e Anton Cenës?!

Por Peja shquhet edhe si djepi që ka nxjerrë nga gjiri i saj, burra të luftës, artistë të arteve dhe sportistë të përmasave të mëdha e që i përkasin vlerave të kulturës sonë kombëtare. Rruga e juaj prej një sportitsti të Dardani se ka një histori të shkëlqyer. I krijuar që në zjarrin e luftës, me emërtimin sporti Dardanë, duke e marrë një fizionomi të re, më të plotë. Ky sport po rritet e rritej me shpejtësi e po shndërrohej në një nga vatrat me prestigjioze të artit marcial, për të vazhduar me po atë sukses. Shpirti, zemra e këtij mjeshtri, këtij sportisti, në paqe dhe më pas, u bërë derigjenti por edhe udheheqësi i arteve marciale, njeriu karizmatik, i cili ideoi, loboi, e inspiroi këtë sport luftarësh ishte Anton Cena.

Përderisa problemet politike e sociale e kanë zhytur këtë shtetë në kaos e lluc. Ndërsa të gjitha këto janë zgjidhur brenda jush ju Anton miku s’do të bëne gjë tjetër, veçse do të krijoni edhe më shumë rini të shëndosh e të pa korruptuar. Nyjen e tij gordiane e gjemë tek një varg virtytesh të larta sportive e morale si: urtësia, ndershmëria, krenaria, thjeshtësia popullore, vështrimi me besim gjithmon në lobim të shtetit tonë, e mbi të gjitha te puna pasionante ndaj arteve marciale. T'i ndryshosh të gjitha këto është një punë shumë e vështirë.

Do të duhej që e para së gjithash dashuria ndaj Dardanisë të ndryshohej edukimi ynë ndaj atdheut, që është për të qarë hallin e kombit. Ti u heq çdo iniciativë e çdo energji bile edhe atyre që e kanë të trashëguar antikombëtarizmin. Ti shtonë çdo shkëndijë të veprimtarisë intelektuale e sportiste duke i dhënë rinisë si të vetmin ideal kombëtar duke kërkuar asgjë përveç sforcimit të kujtesës e cila të çon atje që zhvillimi mendor ndaj atdheut dhe sportit vlerësohet!