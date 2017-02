Rrëfimi i Rezart Taçit: Parma, nga 78 milionë në 265 milionë euro borxhe

Nuk ka qenë asnjëherë zyrtarisht presidenti i Parmës, por të gjithë e dinë se nga dhjetori 2014, deri në fundin e janarit 2015, Rezart Taçi ishte pronari i klubit italian i cili në fund të atij sezoni jo vetëm ra nga kategoria, por edhe falimentoi duke përfunduar mes amatorëve.

Në një intervistë të dhënë pak ditë më parë, ish-drejtori sportiv Pietro Leonardi, u kërkoi falje tifozëve si dhe rindërtoi etapat e atij viti dështues, duke u ndalur edhe te etapa e shkurtër e Taçit, i cili i shiti më pas klubin Manentit.

“Nga Taçi më kujtohet vetëm që më bëri të kaloja një ditë 7 orë para një faksi në pritje të një çeku për të paguar rrogat të cilat m’i konfirmonte çdo ditë për dy muaj radhazi”, ishte batuta e Leonardit, fjalë të cilat Taçi i ka refuzuar në një intervistë për mediat italiane.

“Ideja për të blerë klubin erdhi nga një avokat italian. Unë mora dokumentet dhe pranova, por me kushte të veçanta. E para ishte që klubi të mos kishte më 78 milionë euro borxhe, por pastaj, dy javë pasi morëm drejtimin, zbuluam se borxhet ishin 214 milionë euro, plus 50 milionë euro të tjera të cilët do të prodhoheshin në 3-4 muajt e ardhshëm të aktivitetit.

Ndaj Parma kishte 265 milionë euro borxhe dhe ishte e fundit në klasifikim, me probleme të ndryshme ligjore dhe rreth 100 lojtarë që figuronin në regjistrin e klubit. Girardi (presidenti nga i cili bleu klubin) thotë se jam unë përgjegjësi për falimentimin? Nuk e di se mund të jetë e mundur të grumbullosh 265 milionë euro detyrime dhe 100 lojtarë në bordero me një administrim dyjavor…”, shpjegoi biznesmeni shqiptar i cili tregoi se pse vendosi të hiqte dorë nga klubi.

”Vendosa ta shisja kur e kuptuam se kjo do të ishte rruga më e thjeshtë, nuk ekzistonin më kushtet për të vazhduar. Mundësia e vetme ishte të denonconim drejtuesit e vjetër dhe të dërgonim librat financiarë te institucionet përkatëse, por vendosa që të mos dëmtoja ish-drejtuesit”, tregoi Taçi. /Panorama/