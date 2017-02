Chelsea – Morata, afër marrëveshja

Nën drejtimin e italianit Antonio Conte, Chelsea vazhdon të kërkojë futbollistët më premtues dhe në mesin e tyre pa dyshim që është edhe Alvaro Morata.

Spanjolli nuk është i kënaqur me hapësirën e ofruar nga trajneri Zinedine Zidane, prandaj po thuaj është i sigurt largimi nga “Santiago Bernabeu”.

Këtë situatë me kujdes po e përcjell skuadra angleze, ndërsa “The Sun” njofton se gjasat që ky transferim të realizohet gjatë verës janë të mëdha. “Futbollisti ka kontaktuar me trajnerin Conte dhe ndërmjet tyre është arritur një marrëveshje paraprake, sipas së cilës në fund të edicionit ai do të transferohet te Chelsea”, shkruan “The Sun”.

50 milionë funte është shuma që kërkojnë zyrtarët e Real Madridit për Moratan, për të cilin janë interesuar edhe disa skuadra tjera./Zëri/