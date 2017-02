Mancini – Milan, diçka po zihet

Ish-trajneri i Interit, Roberto Mancini, gjatë vetës së këtij viti mund të marrë drejtimin e Milanit, shkruan zeri.info.

Siç njofton “Corriere Dello Sport”, Mancini është dëshira e parë e pronarëve kinezë, të cilët janë të proces të blerjes së klubit nga pronari shumëvjeçar, Silvio Berlusconi.

Trajneri aktual, Vincenzo Montella, e ka humbur besimin, pas tri humbjeve radhazi në Serie A, megjithëse më herët e fitoi Superkupën e Italisë.

Nëse diçka e tillë ndodh, atëherë Mancini do të jetë trajneri i katërt që i ka udhëhequr dy skuadrat milaneze.

Para tij këtë mundësi e kanë pasur Giovanni Trappattoni, Alberto Zacheroni dhe Leonardo.

Në anën tjetër, ish-trajenri i Manchester Cityt ka thënë se dëshira e tij është kthehet me Premierligë, ku me Cityn e pati fituar titullin e kampionit, ndërsa si mundësia më reale duket bankina e West Hamit, nga e cila me gjasë do të largohet Slaven Bilic./Zëri/