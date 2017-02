Kosova U-21, zbulohet lista e futbollistëve

Përfaqësuesja U-21 e Kosovës, në konkurrencën e meshkujve, në mars do t’i nis kualifikimet për Kampionatin Evropian “Italia 2019”. Kosovarët do të garojnë në grup me Gjermaninë, Izraelin, Norvegjinë, Irlandën dhe Azerbajxhanin, raporton "Zëri.info.

Selektori Rafet Prekazi e ka zbuluar listën e të ftuarve për ndeshjen kontrolluese që do ta zhvillojë më 14 shkurt kundër Dritës.

Të gjithë të ftuarit luajnë në Kosovë.

Ata janë: Ibrahim Gavazaj, Behar Dino, Ilir Mustafa, Meriton Korenica (Liria), Ron Statovci, Kushtrim Shabani, Mirlind Dakaj (Llapi), Ylber Maloku, Ardian Muja Florent Hasani, Rron Broja (Trepça’89), Mendurim Hoti, Dorin Lladrovci (Feronikeli). Albert Dabiqaj (Besa), Berat Ahmeti (Gjilani), Kreshnik Nebiu (Drenica), Landrit Rama (2 Korriku), Lorik Boshnjaku (Prishtina), Visar Beka (Prishtina), Ardian Nika (Prishtina), Ergyn Mehmeti, Albert Kajtazi (Trepça). /Zëri/