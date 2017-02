Për çfarë ishte Conte në Torino?

Në ndeshjen ndërmjet Juventusit dhe Interit, në tribuna ishte edhe ish-trajneri i skuadrës torineze, Antonio Conte.

Përveç për ta shikuar nga afër ish-skuadrën e tij, tekniku italian e kishte edhe një interes tjetër, njofton zeri.info.

Siç njofton “Tuttosport”, trajneri aktual i Chelseas kishte udhëtuar për ta përcjellë brazilianin Alex Sandro, të cilin do të përpiqet ta transferojë në Londër.

Sipas mediave britanike, Conte është impresionuar me lojën e 26-vjeçarit Sandro dhe i ka kërkuar pronarit Roman Abramovich t’i mundësojë transferimin e tij në “Stamford Bridge”.

Conte është duke e udhëhequr me shumë sukses Chelsean, prandaj me siguri do t’i ketë duart e lira edhe për përforcime, përfshirë brazilianin Sandro, por edhe futbollistë tjerë që i interesojnë t’i ketë nën urdhrat e tij.