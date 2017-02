Ku ka ma mirë se në Kosovë?

Boksierët më të mirë të Kosovës po e marrin një nga një rrugën drejt mërgimit, të pakënaqur dhe të zhgënjyer me kushtet që iu ofrohen në vendlindje. Mirëpo, trajneri Besim Brahimi insiston se për boksin amator Kosova është vendi ideal për të arritur suksese, madje më mirë se në vendet e rajonit. Ai e merr shembull konkret garuesen e tij, Donjeta Sadikun, me të cilën fitoi medalje ndërkombëtare. Brahimi beson se brenda pak vitesh edhe boksierët do t’i sjellin medalje Kosovës, shkruan sot gazeta Zëri.

Boksi kosovar i mori disa goditje të rënda gjatë vitit 2016. Boksierët më të mirë të vendit i “hoqën dorëzat”, duke i shprehur një nga një pakënaqësitë rreth kushteve me të cilat janë përballur ndër vite.

Naser Shala ishte i pari që e mori rrugën drejt mërgimit, ndërsa një gjë të tillë e paralajmëruan edhe boksierët tjerë, Liridon Zeqiri dhe Arian Gashi, derisa kulmi ishte kur edhe boksieri më i mirë i viteve të fundit në vend, Armend Xhoxhaj, zbuloi se po shkonte drejt Perëndimit për ta vazhduar karrierën.

Boksierët në fjalë e akuzuan Federatën e Boksit të Kosovës se nuk iu ofroi kushte të mjaftueshme për t’u zhvilluar dhe për të arritur suksese, por atyre ditë më parë ua ktheu kryetari i FboxK-së, Ramadan Selimi, i cili u shpreh se institucioni që ai e drejton e ka bërë të pamundurën që t’ua krijojë kushtet boksierëve, me mundësitë që i kishte. Ndërkaq, zëdhënësi i kësaj Federate, Latif Demolli, kishte thënë për “Zërin” muaj më parë se FboxK-ja nuk mund t’iu japë rroga boksierëve dhe se një gjë të tillë duhet ta bëjnë klubet.

E i fundit që merret me këtë temë është Besim Brahimi, trajneri i suksesshëm i boksit. Ai ka arritur suksese të jashtëzakonshme me boksieren e tij, Donjeta Sadikun, e cila është shpallur nënkampione botërore dhe kampione evropiane për të reja.

Duke i parë këto suksese, Brahimi, dikur boksier i njohur, i kundërshton boksierët e lartpërmendur, duke insistuar se në Kosovë janë kushtet ideale për të punuar boksierët amatorë.

“Boksierët amatorë, më mirë se në Kosovë nuk i kanë kushtet askund tjetër në Evropë. Ligjin që e ka sporti ynë në Kosovë pak shtete në Evropë e kanë për të mirë”, thotë fillimisht Brahimi për “Zërin”.

“Përpos Armend Xhoxhajt, boksierët tjerë që janë tërhequr dhe që po ankohen, nuk janë boksierë cilësorë, sepse kanë dalë boksierë të rinj që i kanë mundur këta. Nuk bën t’i fusim në një thes Armendin me Naserin, Liridonin apo të tjerët”, vazhdoi trajneri kosovar.

Sipas tij, Xhoxhaj nuk po largohet për shkak të kushteve, por pasi e ka zgjedhur një rrugë tjetër.

“Xhoxhaj është boksier pa konkurrencë në Kosovë, por e ka zgjedhur profesionalizmin dhe ka vendosur të shkojë në profi jashtë vendit, jo pse nuk ka pasur kushte në Kosovë, sepse kushtet janë shumë të mira për ata që duan të punojnë”, nënvizoi trajneri nga Gollaku.

Edhe meshkujt do t’i sjellin medalje Kosovës

Derisa deri tash Kosova ka mundur të mburret vetëm me sukseset e konkurrencës së femrave, respektivisht me Donjeta Sadikun, Brahimi beson se në një të ardhme të afërt, vendit tonë do t’i sjellin medalje të rëndësishme edhe boksierët meshkuj, përkundër largimit të disa boksierëve cilësorë nga Kosova.

“Donjeta Sadiku ia ka sjellë Kosovës dy medalje brenda dy vjetëve dhe Xhoxhaj po të qëndronte në kategorinë amatore, me siguri se brenda dy vjetësh besoj se do të kishte dalë në skenë sepse tamam është kalitur për boks, por të gjithë boksierët ushtrojnë që një ditë të bëhen kampionë bote në profi, e Armendit i dëshirojmë suksese në karrierë në profi. Sidoqoftë, sa i përket kategorisë amatore, besoj se do të sjellim medalje brenda këtyre dy vjetëve edhe me djem”, është shprehur ai.

Brahimi në fund theksoi se pret që me disa garues të klubit të boksit Gollaku të fitojë medalje tjera. Ai pret shumë nga boksierët e tij, Patriot Behrami, Besart Pireva, Luan Demaj, Luar Aliu dhe vëllezërit Bajoku. /Zëri/