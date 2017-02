Aguero në udhëkryq

Sergio Aguero duket se e ka humbur vendin në sulmin e Manchester Cityt, pasi në vend të tij po aktivizohet Gabriel Jesus, raporton zeri.info. Kjo e ka shtyrë argjentinasin të mendojë seriozisht për të ardhmen.

“Në tre muajt e ardhshëm do të përpiqem të ndihmoj skuadrën dhe atëherë City do të vendosë nëse ka vend për mua apo jo. Dëshiroj të qëndroj, kontrata më skadon pas tre vjetësh dhe unë jam i kënaqur këtu. Po e pres rastin, por të shohim çfarë do të ndodhë në fund të stinorit”, ka thënë Aguero për

“BBC”. Në verën e kaluar, ai e vazhdoi kontratën dhe ishte më efikasi me 18 gola, por tani flitet se raporti me trajnerin Pep Guardiola nuk është aspak i mirë. Aguero është futbollisti i tretë më efikas në historinë e Cityt me 154 gola të shënuar./Zëri/