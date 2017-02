Lindemann: Jemi në rrugë të mirë

Trajneri i FC Prishtinës, Lutz Lindemann, thotë se Bardhekaltrit janë në rrugë të mirë, pas përgatitjeve që po i zhvillojnë në Turqi dhe pas fitores 1:0 në miqësoren e zhvilluar sot me ekipin ukrainas, Desna Chernihiv, shkruan zeri.info.

“Sot kemi luajtur kundër një ekipi shumë të mirë dhe shumë të organizuar. Ndërsa ne, posaçërisht në pjesën e parë, kemi luajtur mirë. Dhe, me gjendjen momentale të ekipit jemi të kënaqur dhe me këtë lojë kemi parë dhe kemi mësuar se ku duhet përmirësuar edhe disa gjëra. Vlen theksuar se në pjesën e dytë kemi luajtur me pesë juniorë të cilët kanë bërë gjëra të mira dhe po ecin drejt integrimit në ekip”, ka thënë trajneri gjerman. /Zëri/