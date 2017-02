Prishtina e fiton miqësoren me Desnan

FC Prishtina e ka fituar ndeshjen miqësore ndërkombëtare ndaj ekipit ukrainas, Desna Chernihiv, shkruan zeri.info.

Bardhekaltrit kanë fituar me rezultat minimal, 1:0, me golin e Liridon Kukajt në minutën e 78-të, në miqësoren e parë që e zhvilluan në kuadër të përgatitjeve që po i zhvillojnë në Antalya të Turqisë, derisa këto ditë do t’i zhvillojnë edhe dy miqësore.

Ndeshjen nga afër panë Bordi i FC Prishtina së bashku me kryetarin e FFK-së, Fadil Vokrri.

Prishtina (4-3-3): Alban Muqiqi - Lorik Maxhuni (Donat Hasani - 46’), Armend Dallku, Liridon Leci, Mergim Neziri (Agon Xhaka - 46’) - Debatik Curri (Liridon Kukaj - 46’), Lorik Boshnjaku, Blend Baftiu (Kastriot Selmani 46’) - Gentrit Begolli (Bleon Sekiraqa - 46’), Shend Kelmendi (Arbër Hoxha - 46’), Ahmed Januzi (Genc Hamiti - 67’). /Zëri/