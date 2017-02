Boksierët kosovarë, në turneun e Hungarisë

Resprezentacioni i Kosovës në boks do tyë marrë pjesë në turneun ndërkombëtar të boksit, i 61-ti me radhë: “Bocskai Istvan Memorial”, i cili do të mbahet në Debreceni të Hungarisë, njofton Federata e Boksit të Kosovës, raporton zeri.info.

Ekipin kosovar do të përfaqësojnë tre boksierë: Nikol Rrasi (64kg), Besart Kurhasku (69kg) dhe Fisnik Muharremi (81kg), të cilëve do t’ju asistojë selektori Shefki Bogujevci dhe gjyqtari ndërkombëtar i AIBA-s, Latif Demolli.

Ky turne do të zgjasë deri më 12 shkurt dhe është i vlefshëm për pikë për Kampionatin Botëror, i cili do të mbahet në tetor në Hamburg të Gjermanisë.

Angazhimi i radhës për Federatën e Boksit të Kosovës është turneu “Pavarësia”, i cili do të mbahet më 18 shkurt dhe më 20-27 shkurt do të jetë turneu ndërkombëtar “Strangjat”, që mbahet në Sofje të Bullgarisë.

Selektori Bogujevci shpreson se pas përgatitjeve 20 ditore të zhvilluara, boksierët të jenë në formë të shkëlqyer dhe pret rezultate të mira dhe medalje. /Zëri/