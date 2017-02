Twente reagon ashpër për pankartën ‘Kosova është Serbi’

Twente ka reaguar ashpër ndaj tifozëve serbë, të cilët e shpalosën para ndeshjes me Feyenoordit në stadium pankartën “Kosova është Serbi”, raporton zeri.info.

Klubi holandez, përmes uebfaqes së vetë zyrtare, e ka dënuar këtë veprim, duke thënë se pankarta të tilla nuk kanë vend në stadiume të futbollit.

“Këtë pasdite, pas atmosferës fantastike të krijuar nga tifozët tanë, u pa një baner me mbishkrimin ‘Kosova është Serbi’. Një baner i tillë nuk ka të bëjë me stadiumet e futbollit. FC Twente është duke e hetuar rastin se si ka ndodhur dhe se kush është/janë përgjegjësit. Në konsultim me të gjitha palët, paks përfundimit të pjesës së parë, është vendosur që të hiqet baneri”, ka njoftuar klubi holandez. /Zëri/