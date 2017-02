Wenger nuk frikësohet

Arsene Wenger dhe Arsenal me shumë gjasë do ta vazhdojnë bashkëpunimin.

Duket se skuadra angleze as në fund të këtij edicioni nuk do ta ndërrojë trajnerin.

Me gjithë problemet e shumta, francezit i është ofruar mundësia për ta vazhduar kontratën edhe për dy vjet.

“Topçinjtë“ së fundi u mposhtën nga Chelsea me rezultat 1:3, por as kjo nuk do të ndikojë për ta prishur rehatinë e strategut francez.

Tifozët e Arsenalit e kanë humbur durimin dhe kërkojnë largimin e tij, madje ka edhe nga futbollistët që e kanë kërkuar një gjë të tillë siç është Alex Oxlade-Chamberlain.

Mirëpo, ndryshe mendojnë zyrtarët e skuadrës dhe kjo bën që numri një i bankinës në “Emirates” të ndihet i qetë.

“E ardhmja ime gjithmonë ka qenë e sigurt. Jam i fokusuar të punoj deri në ditën e fundit të kontratës. Kjo është e vetmja mënyrë që e garanton të ardhmen. Brengosem vetëm për nesër dhe nesër nuk është vera”, është shprehur Wenger, i cili në krye të Arsenalit është që nga viti 1996.