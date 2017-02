Conte me ofertë marramendëse

Antonio Conte është shndërruar në njërin nga trajnerët më të dëshiruar.

Për shërbimet e tij është duke u interesuar edhe Interi, zyrtarët e së cilit i kanë ofruar një ofertë të jashtëzakonshme.

Pronarët e Kompanisë “Suning”, të cilët kohë më parë e blenë skuadrën nga Eric Thohir dhe Massimo Moratti, janë të gatshëm që teknikut italian t’i ofrojnë 60 milionë euro për një kontratë katër-vjeçare.

Përveç kësaj, Conte, i cli me hapa të sigurt po ec drejt titullit të kampionit në Premier League, do t’i kishte në dispozicion edhe 400 milionë euro për përforcime, me çka Interi do të duhej të kthehej në mesin e kandidatëve më serioz për të fituar trofe.

Mirëpo, tek Interi nuk besojnë shumë se Conte do ta pranojë këtë oferë, duke marrë parasysh të kaluarën e tij te Juventusi, tifozët e së cilës do të zhgënjeheshin në rast se legjenda e skuadrës së tyre e merr drejtimin e rivalit të tyre.