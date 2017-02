Shkëndija sot luan me Okzhetpesin e Kazakistanit (VIDEO)

Shkëndija e ka kompletuar ditën e 15-të të përgatitjeve në Belek të Antalisë, ku sot në orën 15:00 kundër Okzhatepes zhvillon testin e fundit në tokën turke.

Skuadra “kuqezi” tani më ka kaluar dy javë përgatitje në Antalia të Turqisë, ku në përfundim e sipër është faza kryesore e përgatitjeve dimërore.

Edhe dje ekipi ka zhvilluar dy seanca stërvitore me ngarkesë maksimale, duke vazhduar planin e akumulimit të forcës fizike paralel edhe me punën në teren ku kërkohet komponimi sa më i mirë i skuadrës.

Edhe pse lodhja te futbollistët është evidente, të dielën në kontrolluesen me Okzhatepen e Kazakistanit do të testohet forma momentale e ekipit dhe niveli që kanë arritur lojtarët. Përballja Shkëndija-Okzhatepe luhet të dielën me fillim në orën 15:00 sipas kohës lokale në Maqedoni.