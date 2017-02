Goli te Goli

Përfaqësuesja e Kosovës në Futsall e ka përherë me vete Golin, edhe atëherë kur nuk shënon. Fadil Goli është lojtari më special i Kosovës. Ai e arsyetoi domethënien e mbiemrit duke shënuar tri gola në paraeliminatoret për Evropian. 27-vjeçari tregon histori të ndryshme që i kanë ndodhur për shkak të mbiemrit, derisa premton se gjithmonë mundohet që me gola dhe asistime ta ndihmojë Kosovën dhe ekipet që i përfaqëson. Ai ndihet keq për eliminimin e fundit. Por beson se Kosova ka të ardhme fantastike në futsall, shkruan sot, gazeta Zeri.

Përfaqësuesja e Kosovës e kishte me vete në çdo moment Golin në parakualifikimet për Kampionatin Evropian të Futsallit. Fadil Goli ishte golashënuesi më i mirë i ekipit të Ramadan Cimilit në tri ndeshjet që i zhvilloi në Qipro, me Norvegjinë, Qipron dhe Danimarkën, duke realizuar tri gola.

Ai është lojtari më i veçantë në Kosovë, për shkak të mbiemrit karakteristik që e ka. Rahovecasi tregon se edhe kur udhëton jashtë vendit të gjithë habiten me mbiemrin e tij dhe i kërkojnë dokumente shtesë për ta vërtetuar mbiemrin.

“Ka pasur shumë raste kur është dashur ta tregoja një dokument identifikimi që t’ua vërtetoja mbiemrin pasi kanë menduar se kjo është një nofkë imja”, thotë Goli për “Zërin”.

Gjithsesi, ai mundohet gjithmonë ta arsyetojë mbiemrin, pasi nga ai gjithnjë kërkohet të shënojë gol për t’iu përshtatur domethënies së mbiemrit.

“Mbiemri është një rastësi, nuk më motivon vetëm që të jap gola, por që ta ndihmoj ekipin qoftë në sulm, ashtu edhe në mbrojtje”, vazhdon futbollisti i lindur në Senoc të Rahovecit, më 11 janar 1990.

Gjithmonë i gatshëm për Kosovën

Goli jeton qe një kohë në qytetin e Winterthurit në Zvicër, por Kosovën nuk e harron asnjëherë. Ai është i gatshëm në çdo moment ta japë kontributin e tij kur e thërret Kosova. Njëjtë do të jetë edhe në të ardhmen.

“Ta përfaqësoj Kosovën është një nder i madh për mua pasi i takoj këtij vendi dhe jam çdoherë i gatshëm të sakrifikohem për vendin tim”, vazhdoi Goli.

Kosovës i mungoi fati

Përfaqësuesja e Kosovës e nisi mjaft mirë fazën paraeliminatore të Evropianit me dy fitore, 5:1 me Norvegjinë dhe 3:1 me Qipron, por i kushtoi me eliminim humbja nga Danimarka. Ai thotë se skuadrës i mungoi fati pasi ishte shumë pranë historisë. “Kemi pasur paraqitje shumë të mira, por në momentet vendimtare fati na ktheu shpinën. Jemi mjaft të dëshpëruar për këtë. Sidoqoftë, i falënderoj të gjithë ata që na përkrahën”, nënvizoi Goli, i cili më pas foli edhe për paraqitjet në nivelin personal.

“Unë jam i kënaqur me paraqitjet e mia, edhe pse kam pasur dëshirë edhe më shumë t’i ndihmoj shokët e mi, por kaq kisha mundësi”, shtoi ai.

Do të jemi të fortë

Pavarësisht eliminimit, Kosova doli me kokën lart nga paraeliminatoret e Evropianit. Për këtë, Goli beson se ekipi përfaqësues ka të ardhme të ndritshme. “I kemi treguar Evropës që Kosova ka potencial për futsall, i kemi dhënë imazh të mirë Kosovës, por duhet shumë punë dhe disiplinë dhe besoj se Kosova në një të ardhme të afërt do të jetë ndër ekipet më të mira në futsall”, përfundoi ai.

Fadil Goli e ka nisur karrierën në vitin 2009 në ekipin Fc Bamboo Prishtina, me të cilin është shpallur kampion dhe e ka fituar Kupën e Kosovës në sezonin 2009/2010. Në vitin 2011 është shpallur golashënuesi më i mirë në Kosovë nga FFK-ja.

Në sezonin 2012/13 ka kaluar në Fc Besa nga Peja. Më pas është shpërngulur në Zvicër, ku nuk është ndalur dhe ka vazhduar të merret me futsall, së pari në Union 7 Futsal Zurich e më pas në Futsal Lowen Zurich, ku edhe është duke luajtur aktualisht.