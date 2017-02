Nuk u koritëm

Përfaqësuesja e Kosovës në Futsall u eliminua të enjten nga paraeliminatoret për Kampionatin Evropian të Futsallit, por doli nga kjo garë me kokën lart, duke i pasur parasysh paraqitjet që i bëri dhe faktin se ky ishte debutim i ekipit Verdhekaltër në këtë eveniment. Djelmoshat e trajnerit Ramadan Cimili shfaqën paraqitje të shkëlqyeshme, duke i mahnitur të gjithë me fitoren e thellë 5:1 ndaj Norvegjisë të martën mbrëma, për ta vazhduar mrekullinë të mërkurën mbrëma me fitoren ndaj mikpritësit Qipro me rezultat 3:1, shkruan sot, gazeta Zeri.

Dhe, Kosovës i mjaftonte një barazim me Danimarkën në ndeshjen e tretë dhe vendimtare, por Fadil Goli me shokë u mposhtën 2:1 nga danezët, duke i pësuar të dy golat në pjesën e dytë. Më pas, Kosova e kishte një pikë shprese, duke shpresuar të kualifikohej përmes një fitoreje të Qipros ndaj Norvegjisë, por kjo ndeshje përfundoi baras, 4:4 dhe ua mundësoi danezëve të shkojnë tutje, ndërkohë që kosovarët kthehen në shtëpi.

Përzgjedhësi Ramadan Cimili i ka përgëzuar djelmoshat e tij për paraqitjet që bënë në këto tri ndeshjet e fazës paraeliminatore, në Grupin E, ku pa dyshim se Kosova e përmirësoi imazhin e saj dhe la mbresa mjaft të mira. “Pavarësisht humbjes nga Danimarka ne luajtëm mirë në përgjithësi në këtë eveniment dhe lamë përshtypje jashtëzakonisht të mirë te të gjithë pjesëmarrësit”, është shprehur Cimili.

Ai foli edhe për duelin me danezët, në të cilën kosovarët luajtën mjaft mirë në pjesën e parë. “E patëm një fillim të mirë, por djemtë e humbën forcën dhe freskinë. Danezët luajtën më mirë, ishin më të përgatitur fizikisht dhe kjo e bëri të veten”, ka përfunduar Cimili, i cili beson fuqishëm se Kosova ka të ardhme të ndritshme të futsallit.