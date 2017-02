Shteti investon në sportin e krenarisë

Sporti kosovar funksionon në gjendje të rëndë infrastrukturore, për çka gjithnjë është fajësuar dhe kritikuar Qeveria e Kosovës, e cila kaherë është treguar dorëmbyllur. Mirëpo, kohëve të fundit ekzekutivi i vendit ka nisur të tregohet më syçelë, duke marrë vendime për përmirësimin e gjendjes aktuale, shkruan sot, gazeta Zeri.

Një vendim të tillë shumë të rëndësishëm e mori të premten Ministria e Sportit, e cila bëri të ditur se do të investojë 1.5 milion euro në sportin me të cilin krenohet vendi dhe populli ynë, në xhudo, e cila i ka sjellë medalje të shumta Kosovës, duke e promovuar jashtëzakonisht shumë në arenën ndërkombëtare. Në fakt ministri i Sportit, Kujtim Shala, u takua me kryetarin e Komunës së Pejës, Gazemend Muhaxheri, me të cilin e kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, që ka të bëjë me ndërtimin e “Palestrës Nacionale të Xhudos” në vendlindjen dhe vendbanimin e kampiones botërore, Majlinda Kelmendit, dhe kampionëve të tjerë të xhudos. “Është diçka jashtëzakonisht me rëndësi për xhudon dhe për Kosovën, për faktin se ky sport, i cili tanimë ka shënuar suksese të jashtëzakonshme ndërkombëtare, me të cilat krenohet Kosova po bëhet me objekt modern, për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve sportive”, ka thënë ministri Shala, i cili është falënderuar nga Muhaxheri, i cili ndihet krenar që nga xhudoja pejane po krenohet e gjithë Kosova.

Kuka: Do t’ia shpaguajmë shtetit investimin

Trajneri i jashtëzakonshëm i xhudos, Driton Kuka, e ka falënderuar Qeverinë e Kosovës për investimin që do ta bëjë rreth ndërtimit të “Palestrës Nacionale të Xhudos” në Pejë.

“Është lajmi më i mirë i mundshëm për sportin, sidomos për komunitetin shqiptar të xhudos. Projekti është shumë serioz, janë dëgjuar sugjerimet tona, po ashtu shuma e parave është serioze dhe gjithçka është në rregull. Jam shumë i gëzuar”, ka deklaruar Kuka për “Zërin”.

“Dihet që kemi shkuar me investime tona me shumë telashe e vështirësi. Kështu që besoj se në të ardhmen nuk do të ketë më probleme. I kemi fituar krejt medaljet e mundshme, por puna do të vazhdojë. Tani i përngjajmë një shteti shumë serioz, sepse nuk kanë të gjitha shtetet ‘Qendër Nacionale’, ndërsa për Kosovën kjo do të thotë shumë sepse dihet edhe gjendja ekonomike. I jam falënderues ministrit Kujtim Shala për realizimin e premtimit, po ashtu Kuvendit Komunal të Pejës dhe kryetarit”, tha Kuka, i cili beson se kah vera e vitit 2018 do të kryhet ky projekt./Zeri/.