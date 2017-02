Isco te Barcelona?

Gjiganti kalonas është duke pëgatitur planin për një përfocim që nuk do të kalonte pa shumë bujë.

Barcelona po synon transferimin e mesfushorit Isco nga Real Madridi, pasi spanjolli nuk është i kënaqur në “Bernabeu”.

Sipas asaj që shkruajnë “La Sexta” dhe “AS”, Isco është në prag të largimit, madje me gjasë ai do të largohet me parametrat zero.

Kontrata e tij skadon në verën e vitit të ardhshëm, prandaj madrilenët e kanë po thuaj trenin e fundit për të bërë zgjidhje me mesfushorin, të cilin në vitin 2013 e transferuan nga Malaga për 30 milionë euro.

Në atë kohë Isco vlerësohej si talenti më i madh i futbollit spanjoll dhe parashikohej të ishte pasues i mesfushorëve të njohur Xavi dhe Iniesta.

Nëse Barcelona arrin të realizojë këtë transferim, përveç përforcimit, do të bënte edhe hakmarrjen ndaj Realit për rastin kur kryeqytetasit e transferuan Luis Figon.