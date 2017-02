Letra emocionuese e lojtarit të Kosovës pas humbjes dhe eliminimit (Foto)

Humbja nga Danimarka dhe eliminimi nga faza parakualifikuese drejt Evropianit 2018 në futsall, ka zhgënjyer tej mase lojtarët e përfaqësueses së Kosovës.

Një nga futbollistët, Oso Gjinovci, thotë se kjo ishte humbja më e hidhur dhe më e pabesueshme në jetën e tij. Kosova sot humbi nga Danimarka 2:1 dhe me këtë humbje i dha fund ëndrrës për kualifikim tutje në fazën kualifikuese.

Kjo është letra prekëse e Gjinovcit:

Humbja ndaj Danimarkës ishte humbja më e hidhur në jetën time. Problemet kanë qenë të shumta, mos përgatitja me kombëtaren, kanë munguar mbledhjet e kombëtares. Dhamë gjithçka nga vetja. U ndjemë shumë keq se nuk e besuam atë që na ndodhi. Sa i përket Qipros, ne nuk u futëm me matematika, por donim të fitonim lojën me Danimarkën, sepse kishin fatin në duart tona. Ky është futsalli. Dua t’i falënderoj të gjithë nga thellësia e shpirtit dhe zemrës të gjithë ata që na përkrahën. Të pikëlluar nga thellësia e shpirtit dhe zemrës.