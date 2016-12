Sporti, boshti kurrizor i Kosovës

Kosova po ia sheh hairin sportit. Përkundër gjendjes së vështirë në të cilën gjendet sporti kosovar, sidomos në aspektet financiare dhe infrastrukturore, në të cilat institucionet shtetërore nuk kanë dhënë kontribut të mjaftueshëm, shteti ynë po përfiton edhe politikisht në kurriz të sportit tonë të posandërkombëtarizuar, shkruan sot gazeta Zëri.

“Falë performancës së shkëlqyer të sportistëve tanë, veçanërisht falë medaljes së artë të Majlinda Kelmendit, janë hapur dyer për takime me krerë shtetesh e qeverish nga e tërë bota që merrnin pjesë në Rio, me të cilët kam biseduar për Kosovën, për vendin tonë të ri, të vogël, por me potenciale të mëdha”, ka thënë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në fjalimin vjetor në Kuvendin e Republikës.

“Pas gati një çerekshekulli izolim, tash futbollistët dhe talentët tanë në sportet e tjera janë të lirë të zhvillojnë talentët e tyre, të konkurrojnë, të ëndërrojnë dhe të punojnë që ëndrrat e tyre t’i bëjnë realitet. Si çdo kosovar tjetër, në garat dhe fitoret e sportistëve të Kosovës, jam ndier i lumtur dhe krenar me flamurin dhe me himnin tonë”, ka thënë pos tjerash Thaçi. /Zëri/