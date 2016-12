Wenger: Kontrata ime mund të presë

Trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger është nën presionin e tifozëve pas dy humbjeve radhazi dhe thotë se nuk do të nënshkruaj kontratë të re derisa të bëj vlërësimin sesa i suksesshëm ka qenë sezoni i tij.

Wengeri momentalisht ka kontratë me klubin deri në verën e ardhshme dhe tashmë i është ofruar një kontratë e re dy vjeçare, transmeto “Zëri.info”.

“Gjithmonë kam thënë se do ta bëj gjykimin ndaj vetes në pranverë, kur edhe do ta marr vendimin tim.Edhe klubi është i lirë gjithashtu.Pavarësisht se kam qenë këtu për një kohë të gjatë, nuk do të thotë se kam ndonjë të drejtë.”, u shpreh francezi Wenger./ZËRI/