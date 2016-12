Zyrtare: Wolfsburgu konfirmon shitjen e Draxlerit tek PSG-ja

Reprezentuesi gjerman, Julian Draxler ka lëvizur drejt PSG-së, për një shifër prej 35 milionë eurosh.

Wolfsburgu ka konfirmuar largimin e lojtarit drejt PSG-së, me futbollistin i cili pritet të nëshkruaj një kontratë për katër vjet e gjysmë me klubin parisien, transmeton “Zëri.info”.

“Julian Draxler do të largohet nga Wolfsburgu dhe do të nënshkruaj kontratë me francezët e PSG-së, pas kontrolleve mjekësore.”, thuhet në deklaratën e lëshuar nga klubi gjerman.

Trajneri i Wolfsburgut shprehu se ndihet i trishtuar me largimin e lojtarit, duke përmendur se lojtari ka dhënë shumë për këtë klub.

“Shpresoj që Franca t’i dhuroj atij një sfidë të re.”, u shpreh trajneri Ismael./ZËRI/