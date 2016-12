Mësohet kundërshtari i Realit në Copa del Rey

Real Madrid do të luaj kundër Sevilla në fazën tjetër të Copa del Reyt

Sot është hedhur shorti në kuadër të Copa del Reyt, ku Real Madrid do të luaj kundër skuadrës së Sevillas.

Ndeshja e parë do të zhvillohet me 4 janar 2017, ndërsa ajo e kthimit me 11 janar. /Express/