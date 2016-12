Zyrtare: Chelsea konfirmon shitjen e Oscarit

Mesfushori brazilian do të largohet në drejtim të Supeligës Kineze , këtë e ka zyrtarizuar edhe klubi londinez, derisa i thotë lamtumirë fituesit të Premierligës angleze dhe Ligës së Evropës, pas katër vitesh qëndrim.

Chelsea ka njoftuar se lojtari është pajtuar që të shkoj drej Shanghai SIPG, transmeton “Zëri.info”.

Reprezentuesi brazilian ka qenë pjesë e Chelseat prej katër vitesh dhe gjatë kësaj periudhe ka fituar ligën angleze, Ligën e Evropës dhe Kupën e Ligës.

Raportohet se nga kontrata e tij me klubin kinez, ai do të fitoj rreth 20 milionë funte në vit, kurse Chelsea me shitjen e tij do të fitoj 60 milionë euro.

“Më vjen keq që po largohet një lojtar dh një njeri kaq i mirë. Gjithashtu duhet të jem i sinqertë, e kuptoj atë dhe vendimin e tij.”, u shpreh Conte me keqardhje./ZËRI/