Carlos Tevez i jep fund beqarisë (Foto/Video)

Carlos Tevez i ka dhënë fund beqarisë.

Ylli i Argjentinës është martuar me të dashurën disavjeçare Vanessa Mansilla në një ceremoni të mbajtur në San Isidrot të Argjentinës.

Futbollisti 32-vjeçari është bashkë me Vanessan që kur ishte 13-vjeçar dhe gjatë gjithë karrierës ishin bashkë, transmeton Telegrafi.

Kujtojmë se Tevez do të transferohet te Shanghai Shenua, me ç’rast do të bëhet futbollisti më i shtrenjtë në botë me pagë rreth 600 mijë funte në javë.

Kujtojmë se çifti tashmë ka tre fëmijë, përkatësisht vajzat Katie dhe Florencia si dhe djalin, Lito Junior.