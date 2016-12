Sezoni i ardhshëm, më i rëndësishmi për Manchester Unitedin

Ish lojtari i ‘Djajve të Kuq”, Rio Ferdinand beson se të besuarit e Jose Mourinhos do të jenë në garë për titull këtë vit, por pret një sfidë edhe më të madhe në sezonin e ardhshëm.

Ferdinand beson se Manchester Unitedi do të luftoj për titull edhe këtë sezon, mirëpo pret një betejë edhe më të madhe në sezonin 2017/2018, transmeton “Zëri.info”.

“Djajtë e Kuq” janë në ndërtim e sipër, me Jose Mourinhon i cili morri drejtimin e klubit gjatë verës së kaluar.

“Mendoj se sezoni i ardhshëm do të jetë më i rëndësishmi për Manchester Unitedin.Kanë shpenzuar shumë në verën që lamë pas dhe mesiguri do të investojnë sërish këtë verë dhe do të vazhdojnë kështu me radhë edhe në sezonet e tjera.”, tha Ferdinand

“Këtë edicion çdonjëra prej gjashtë skuadrave të para është në gjendjë ta fitoj titullin.Edhe Manchester Unitedi është i përfshirë në mesin e këtyre skuadrave.Duhet të kemi një qëndrueshmëri, të fitojmë më tepër vetëbesim dhe të marrim pikë në renditjen tabelare.”, shtoi ndër të tjera ish reprezentuesi anglez./ZËRI/