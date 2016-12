Conte:Mungesa e Costas dhe Kantes, një test i mirë për ne

Trajneri i Chelseat, Antonio Conte thotë se mungesa e Diego Costas dhe N’Golo Kantes do të jetë një test për formën e Chelseat.

Bournemouthi viziton stadiumin “Stamford Bridge” të hënën, me Chelsean që do të kërkoj fitoren e 12-të radhazi dhe të vazhdoj ta konsolidoj pozitën e parë në tabelë, transmeton “Zëri.info”.

Eden Hazard do të jetë me skuadrën, por Chelseat do t’i mungojnë dy figura kyqe të këtij sezoni siq janë, mesfushori Kante dhe golashënuesi më i mirë në ligë Diego Costa.

“Sigurisht se janë dy lojtarë shumë të rëndësishëm, kjo është e qartë.Por, ne jemi duke punuar, jemi duke punuar shumë mirë që këtë javë të tentojmë të luajmë futboll të mirë, të vazhdojmë me fitore dhe të marrim tre pikë.”, theksoi italiani, Conte.

“Kam katër ditë kohë që ta vlerësoj situatën dhe ta gjej zgjidhjen më të mirë.Është një test i mirë për ne sepse këtë ndeshje do ta luajmë pa dy futbollistët më të rëndësishëm të ekipit.”, shtoi ndër të tjera ish trajneri i Juventusit./ZËRI/