Balotelli kthehet në Premierligë?

Mino Raiola ka folur për të ardhmen e asistuesit të tij, Mario Balotelli. Menaxheri italian ka mbetur i befasuar se si trajneri Jurgen Klopp nuk ia ka dhënë rastin asnjëherë sulmuesit italian, ndërsa nuk e ka përjashtuar mundësinë e rikthimit të “Super Marios” në Premierligë.

“Mund të kthehet në Premierligë. Kemi pasur kontakte me disa klube angleze, por është vërtet herët për ta thënë këtë. Me Marion duam të mendojmë ditë pas dite. Është turp që Klopp nuk ia ka dhënë kurrë një shans të vërtetë, por Mario po provon dhe po e demonstron se mund t’ia dalë i vetëm. Mendoj se i ka kuptuar gabimet që i ka bërë në të kaluarën. Nuk ia vlen ta shikosh dhe të merresh me të kaluarën. Duhet të mendojmë për të ardhmen”, deklaroi menaxheri i futbollistit italian për “TalkSport”. Balotelli është i huazuar aktualisht në Nice. /Zëri/