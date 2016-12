I besojnë Besimit

Besim Hasani e ka fituar edhe një mandat katërvjeçar në krye të Komitetit Olimpik të Kosovës. Ai e mposhti Jeton Beqirin, duke fituar 47 vota, derisa kundërkandidati i tij grumbulloi 29 vota. Asambleja e KOK-ut ka qenë kryesisht e qetë, edhe pse pritej të ishte më e “nxehtë”. Kryetari Hasani premtoi se do të vazhdojë ta çojë përpara sportin kosovar, ndërsa institucionin që e drejton tha se do ta bëjë një prej 10 më të mirëve në botë, shkruan sot gazeta Zëri

Besim Hasani do ta drejtojë Komitetin Olimpik të Kosovës edhe për katër vjet. Kryetari i ri (vjetër) i ka fituar votat e mjaftueshme nga delegatët e pranishëm në Asamblenë Zgjedhore të KOK-ut, për ta vazhduar udhëheqjen e këtij institucioni deri në vitin 2020.

Nga 77 delegatë të pranishëm, 47 prej tyre ia kanë dhënë “kokrrën” Hasanit, kurse kundërkandidati i tij, Jeton Beqiri, i ka grumbulluar 29 vota, një numër solid ky, derisa një votë u shpall e pavlefshme.

“Dëshiroj t’ju falënderoj të gjithëve për besimin që ma dhatë. Do të vazhdojmë, së bashku me ju, që me të gjithë potencialin dhe njohuritë që kemi, ta ngrisim lart sportin kosovar dhe Komitetin Olimpik të Kosovës. Mendoj se puna e bërë dhe sukseset e arritura deri tash, kanë bërë që të më jepet besimi që të vazhdoj ta udhëheq sportin kosovar. Do ta bëjmë KOK-un në mesin e 10 Komiteteve Olimpike Nacionale më të mira të botës”, ka thënë Hasani pasi e fitoi mandatin e gjashtë si kryetar i KOK-ut.

Nga ana e tij, Beqiri ka dalë me kokën lartë pasi u duartrokit plan-programi i tij dhe mori goxha shumë vota. Ai ishte kundërkandidati më serioz dhe më i përgatitur ndonjëherë, shkruan "Zëri".

Akuzat e shumta të kohëve të fundit në drejtim të kreut të sportit kosovar, kishin bërë që të pritej një Kuvend shumë më i nxehtë, por pjesa dërrmuese e delegatëve heshtën, duke shpresuar që të kryhej sa më shpejt kjo mbledhje.

Durim Berisha, nga Federata e Mundjes, ka qenë më i zëshmi, duke e konsideruar këtë Asamble si të pavlefshme, për faktin se iu lejua votimi edhe Federatave të cilat nuk janë të licencuara.

Ndër të tjera, janë aprovuar të gjitha pikat e rendit të ditës, përfshirë këtu edhe ato më të rëndësishmet: si raporti financiar i vitit 2016, buxheti për vitin 2017 dhe raporti i punës.

Të pranishëm në Asamble kanë qenë 77 delegatë nga 79 potencialë, ndërsa nuk u është lejuar të votojnë delegatëve nga Federata e Peshkatarisë, Bejsbollit, Pejntbollit, Kalërimit, Karlingut dhe Minigolfit.

Tërhiqen Belegu e Sylejmani

Me ta kuptuar se Besim Hasani është rizgjedhur kryetar i KOK-ut, dy prej dhjetë konkurrentëve për nënkryetarë të këtij institucioni, Erolld Belegu, kryetar i Federatës së Basketbollit të Kosovës dhe Halil Sylejmani, kryetar i Federatës Atletike të Kosovës, e kanë tërhequr kandidaturën me arsyen se idetë dhe projektet e tyre nuk përputhen dhe nuk janë në një vijë me ato të kryetarit Hasani.

Madje, Sylejmani e ka akuzuar Hasanin se në “Rio 2016” ka shkuar me një delegacion prej 72 vetash, kryesisht me ‘turistë’.

“Fair-Play” i Musa Hajdarit

Të pranishëm në Asamble ishin edhe dy sportistë, të cilët e përfaqësonin komunitetin e sportistëve, xhudistja Majlinda Kelmendi dhe atleti Musa Hajdari.

Dhe, në mes tyre do të zgjidhej njëri, për t’u bërë anëtar i Bordit të KOK-ut. Me këtë rast, Hajdari u tregua mjaft korrekt dhe “Fair-Play”, duke e marrë fjalën dhe duke e propozuar Majlindën për këtë pozitë, gjë e cila bëri që të gjithë delegatët e pranishëm në “Swiss Diamond Hotel” në Prishtinë, vendi ku u mbajt Asambleja, të duartrokisnin për këtë gjest.

Zgjidhen katër nënkryetarët e KOK-ut

Në mbledhjen e mbrëmshme janë zgjedhur edhe katër nënkryetarët e KOK-ut, prej tetë kandidatëve. Me këtë rast, nënkryetarë të këtij institucioni do të jenë: Memli Krasniqi (fitoi 52 vota), Fadil Vokrri (41), Shasivar Haxhiu (39) dhe Gazmend Maxhuni (36).

Këta janë anëtarët e Bordit të KOK-ut

Në Asamblenë maratonë, e cila zgjati plot gjashtë orë, u zgjodhën edhe anëtarët e rinj të Bordit të KOK-ut. Përpos Majlinda Kelmendit, në Bord do të jenë: Avni Nuha, Vjollca Krasniqi, Agron Kuka, Shqipe Bajqinca, Shqipe Zogiani, Ramadan Selimi, të cilët u zgjodhën në mesin e 22 kandidatëve për këto pozita.

Duhet cekur se në Asamble ishin prezentë edhe përfaqësues të zyrës ligjore të Ministrisë së Sportit, të cilët e përcollën nga afër gjithçka ndodhi në Asamble. Nga ana e tij, Hasani ka insistuar se çdo gjë ishte në rregull dhe korrekte në këtë Asamble, duke mos u frikësuar edhe nëse dikush ankohet në Komitet Olimpik Ndërkombëtar apo në instanca edhe më të larta.

Sidoqoftë, Hasani, i cili është pjesë e KOK-ut që nga viti 1996, e udhëheq këtë të fundit qe 20 vjet, ndërsa do ta bëjë një gjë të tillë së paku edhe katër vjet. Nuk e përjashtoi mundësinë që në të ardhmen të vihet një limit rreth mandateve të kryetarit të KOK-ut./Zëri/