Premierë: 'Sonte a je ti' publikohet nga Dafina Buzhala (Video)

Këngëtarja, Dafina Buzhala sapo ka lansuar këngën me të re. Kjo këngë është me tekst nga reperi Fero, ndërsa është punuar nga On Records-Zzap&Chriss.

Finalizimi I këtij projekti është bërë edhe me videoklip nga Filmnation. Përndryshe Dafinë ka ardhur me shumë stil dhe unikë si asnjëherë me parë. Këngëtarja ka paralajmëruar që pas këtij projekti do të ketë edhe shumë risi.