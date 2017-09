Pak ditë para dasmës, Marina s’rri me Getin por me mikun e tij (Foto)

Ka një besëtytni që thotë se po e pe nusen me vello para martesës, sjellë ters.

Ndoshta kësaj po i frikësohen dyshja e famshme, Getoar Selimi dhe Marina Vjollca. Në prag të martesës, Marina është fotografuar nën shoqërinë e mikut të Getit dhe pjesëtarit të vjetër të Baba Stars, DJ Jungle.

Ai ka publikuar një fotografi me nusen e ardhshme, duke i dhënë epitetin si “nusja më e mira”.

Jungle imazhin e ka publikuar në profilin e tij në Instagram, me mbishkrimin Milano, duke lënë të nënkuptohet se ata janë në Itali, ndoshta duke bërë përgatitjet e fundit për dasmë.

Geti e Marina, do kurorëzohen me martesë me 10-të shtator, në Gjirin e Lalzit në Durrës. /Prive.al